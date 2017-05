Gli insulti contro Francesco Totti sulla bacheca di Virginia Raggi

Francesco Totti è stato insultato in modo pesante da alcuni commentatori della bacheca di Virginia Raggi. Anche il sindaco capitolino ha partecipato all’ultima partita del capitano della Roma, lo sportivo più amato in città. Su Facebook Virginia Raggi ha condiviso la foto che ha scattato insieme a Francesco Totti. Oltre a decine di migliaia di like e numerosi commenti positivi c’è anche chi ha sfruttato questa immagine per sfogare la propria rabbia contro il capitano della Roma. Un livore scatenato per le simpatie politiche, presunte, del calciatore. Diversi commentatori lo hanno attaccato per le sue dichiarazioni a sostegno delle Olimpiadi a Roma, progetto sostenuto dal Governo Renzi e dalle principali associazioni sportive. Un progetto poi fermato dalla giunta Raggi, in una delle decisioni più importanti prese nel suo primo anno di amministrazione. Ecco una selezione di alcuni degli insulti rivolti contro Francesco Totti.

LE OFFESE CONTRO FRANCESCO TOTTI NEL POST DI VIRGINIA RAGGI

Le offese rivolte contro Totti sono una minoranza dei commenti, in netta prevalenza positivi. Stupiscono però che diverse persone abbiano sfruttato la bacheca di Virginia Raggi per scrivere insulti a un atleta così amato in un giorno dove l’emozione per il suo addio ha coinvolto gran parte degli utenti dei social media. Sentimenti che hanno travalicato il tifo e la rivalità, come mostrato dal bellissimo striscione dei tifosi della Lazio dedicato al loro grande rivale. Francesco Totti è stato uno dei più importanti e più amati sportivi italiani degli ultimi decenni, e criticarlo per un banale sostegno alle Olimpiadi, fino ad arrivare a definirlo a libro paga di Buzzi, appare davvero penoso.