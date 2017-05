Le Iene e l’incontro di Vladimir Luxuria con il suo hater

Uno dei personaggi più bersagliati della rete, Vladimir Luxuria, incontra uno degli hater che le aveva rivolto sui social network numerosi pesanti insulti. È il singolare faccia a faccia organizzato dalle Iene e andato in onda nel corso della puntata di ieri in un servizio a firma di Matteo Romano e Mary Sarnataro. Le Iene hanno contattato un ragazzo di nome Marco, che su Facebook era solito rivolgere alla ex parlamentare e scrittrice transgender parole estremamente offensive invitandolo ad un fantomatico pranzo con Ilary Blasi: un trucco per costringerlo ad esporsi davanti a microfoni e telecamere. Una volta salito nella macchina della troupe del programma di Italiauno il giovane ha trovato alla guida Vladimir Luxuria.

LEGGI ANCHE > Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo, scontro per i Fatti Vostri su Facebook

LE IENE E L’INCONTRO TRA VLADIMIR LUXURIA E HATER

«Io sarei uno scherzo della natura? Stavolta lo scherzo l’ho fatto io a te», dice Luxuria nel servizio a Marco subito dopo essersi fatta riconoscere. Poi l’inviata Mary Sarnataro comincia a leggere alcuni insulti rivolti dal ragazzo su Facebook. «Perché mi scrivi queste cose?», è quindi la domanda della ex parlamentare. E poco dopo, al silenzio del giovane: «Scusa, hai le p…? Dimmi in faccia quello che mi scrivi su Facebook!». «Stavo scherzando e comunque a me gli omosessuali non piacciono», è poi la risposta di Marco. Che precisa: «Non è che quando becco due coppie omosessuali e le insulto». Luxuria lo invita a riflettere: «Io sono forte, ma non pensi che un ragazzo di 15/16 anni dicendogli ‘Ric….’ puoi spingerlo addirittura a gesti estremi, mentre tu risolvi tutto con una risata?».

A quel punto il giovane chiede scusa. «Mi avete fatto fare una figura di m… mi scuso con lei per quello che le ho detto… ma il mio pensiero contro le persone omosessuali non cambia», sono le sue parole. E se avessi un figlio gay? «Non so cosa dirti, di sicuro non lo abbandono, lo voglio bene lo stesso», dice Marco. L’incontro si conclude tra sorrisi, battute e anche un selfie. Luxuria chiede a Marco di farsi una foto insieme, poi pubblicata su Facebook con il messaggio ‘Si odia quel che non si conosce’. Lei conclude: «Ho capito che devo farmi una tournée, devo acchiappare uno per uno, ho capito che wonder woman può trasformare un omofobo in un trans-friendly».

(Immagine da video de: Le Iene / Italiauno / Le Iene)