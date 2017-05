Francesco Totti lascia la Roma, e i social media sono stracolmi di migliaia di saluti a uno dei giocatori più grandi della storia del calcio italiano. Il #Tottiday su Twitter così come su Facebook e Instagram evidenzia ancora una volta l’enorme seguito del numero 10 capitolino. I tifosi della Roma sono ovviamente i più numerosi, ma tanti altri appassionati di calcio e di sport salutano Francesco Totti nel giorno della sua ultima partita allo Stadio Olimpico. Una carriera infinita e leggendaria, che ha accompagnato le vite di milioni di persone, a Roma così come nel resto d’Italia. Il calcio italiano non sarà più lo stesso senza Francesco Totti, una considerazione che si traduce plasticamente se oggi si aprono i social. Ecco una selezione di alcuni messaggi dedicati all’addio del capitano della Roma e al #Tottiday.