Vincitore Amici 2017 è Andreas Muller. Il ballerino di hip-hop di origini tedesche ha vinto la finale di Amici16, battendo gli altri concorretti arrivati all’ultimo appuntamento della trasmissione di Canale 54: Federica Carta, Riccardo Marcuzzo, cantanti, e l’altro ballerino Sebastian Melo Taveira. La finale di Amici16 è iniziata con un’esibizione di Emma ed Elisa nella cover di Volare. La tensione era palpabile in studio, e secondo le reazioni dei social si è notata anche nelle performance dei finalisti. Il primo a iniziare è stato il cantante Riccardo, che non ha dato il meglio di se nella sua interpretazione di Sei Mia. Federica ha cantato una cover di Pino Daniele, Quanno Chiove. Le esibizioni sono migliorate di livello con i due ballerini, prima Sebastian con Black or White e poi Andreas con una coreografia new stlye.