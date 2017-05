Mtv Awards stasera a Roma, concerto blindato: le anticipazioni

È il primo concerto nella Capitale dopo l’attentato di Manchester all’esibizione di Ariana Grande. Roma è blindata per l’MTV Awards di questa sera, 27 maggio, in Piazza del Popolo. Questa mattina, le forze dell’ordine hanno bonificato i condotti fognari, mentre in superficie saranno spostati tutti i possibili contenitori di ordigni, come cassonetti e veicoli. Attesi oltre 15mila spettatori, che assisteranno al concerto dalle 20 alle 24.

LE MISURE DI SICUREZZA PER MTV AWARDS

Piazza del Popolo sarà sorvegliata da ogni accesso, con metal detector sistemati sia in Via del Corso, sia davanti alla Porta del Popolo. Presidiate le stazioni Flaminio e Spagna della metropolitana e tutti i monumenti in prossimità della piazza. Le forze dell’ordine hanno chiesto agli spettatori di stare molto attenti a qualsiasi elemento di pericolo o sospetto.

I PROTAGONISTI DELL’MTV AWARDS

Non un clima rilassato per quello che si annuncia come uno spettacolo musicale di alta qualità. Sul palco, condurrà la serata e si esibirà il vincitore del Festival di Sanremo 2017 Francesco Gabbani, reduce dall’Eurovision Song Contest. Insieme a lui, tanti altri grandi nomi della musica italiana come Fabri Fibra, Nina Zilli, Samuel, Levante, Michele Bravi, Paola Turci, Lele, Elodie e Gabry Ponte ft. Danti.

Sul palco di Piazza del Popolo, ci sarà spazio anche per volti noti dello spettacolo televisivo e del mondo dello sport, con i principali frontman di Mtv e dei suoi programmi televisivi in palinsesto. Ospiti di eccezione anche il pallavolista della nazionale italiana Ivan Zaytsev e il calciatore della Roma Alessandro Florenzi.

(FOTO: ANSA/GIORGIO ONORATI)