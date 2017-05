Holly e Benji e Dragon Ball Z tornano su Italia 2

Tempo d’estate, tempo di manga. Italia 2 ha lanciato la sua programmazione estiva in anteprima su Facebook, riproponendo due ever green dei film di animazione giapponesi. Il canale Mediaset, infatti, lancerà le stagioni di Holly e Benji e di Dragon Ball Z What’s my destiny, in una fascia oraria immediatamente precedente alla prima serata.

Prima di uscire per le feste in spiaggia, per le passeggiate estive e per le cene con gli amici, insomma, ci sarà tempo per rivivere due serie tv animate tra le più fortunate della storia. «Holly e Benji, due fuoriclasse» andrà in onda con un doppio episodio a partire da lunedì 5 giugno per tutti i giorni della settimana, dalle 19.30. A partire dalle 20,20, invece, sarà la volta di un doppio episodio di Dragonball Z.

IL PROMO DI HOLLY E BENJI E DRAGON BALL Z

Non ci saranno scuse, dunque, per gli appassionati, che potranno riempire al meglio i tempi morti delle loro vacanze estive. Le due serie tv sono datate (Holly e Benji è nato nel 1983, Dragon Ball Z nel 1989) ma rappresentano ancora una vera e propria miniera di audience ed evocano ancora ricordi felici a chi è stato bambino negli anni Ottanta e negli anni Novanta. Buona visione, allora!

(FOTO/ ARCHIVIO ANSA)