Wonder Woman: l’Alamo Drafthouse theater ad Austin ha annunciato una proiezione solo per donne. Gli uomini non l’hanno presa benissimo e hanno commentato negativamente la struttura sui social facendo diventare il caso virale.

Diversi signori (e ragazzi) hanno commentato negativamente, sentendosi discriminati. L’Alamo ha provato a scusarsi con loro spiegando che comunque ci sono altre proiezioni miste. Niente da fare. Alcuni uomini hanno commentato che proveranno a infilarsi comunque in sala: travestiti da donne.

Il teatro in questione non demorde. Anzi, rilancia altre proiezioni “man free” in altre cittadine in cui è presente la catena. Anche perché l’iniziativa, lamentele a parte, ha fatto il pienone.