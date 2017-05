Insinna: «Striscia non ha trasmesso la mia intervista in cui dicevo che Greggio è un evasore fiscale» | Ecco il VIDEO mai mandato in onda

Nuovo capitolo della saga di Flavio Insinna e di Striscia la notizia, dopo i fuorionda mandati in onda dal programma di Antonio Ricci in cui il conduttore di Affari tuoi avrebbe offeso una concorrente della trasmissione. Insinna, in una lunga diretta Facebook di venti minuti, chiarisce ancora una volta la sua posizione: «Chiedo scusa alla concorrente della Valle d’Aosta, non alla signora, alla concorrente. Ma quell’audio, come verrà accertato nelle sedi competenti, è stato registrato in un luogo protetto, nei camerini del Teatro delle Vittorie. Parlavo ai miei autori di una concorrente e di come fare di più per il programma. L’ho fatto male, lo ammetto».

INSINNA-STRISCIA: LA DIRETTA FB DEL CONDUTTORE DI AFFARI TUOI

Insinna si è scusato con i suoi spettatori e con gli autori del programma, ma aggiunge: «Per anni ho pensato che Affari tuoi fosse una famiglia, ma anche i Borgia o i Riina sono una famiglia. Ho sempre protetto tutto e tutti, ma evidentemente ho dimenticato di proteggere me stesso».

Poi si scaglia contro Striscia la notizia, trasmissione di Canale 5 che è sempre andata in onda in contemporanea rispetto ad Affari tuoi. Secondo Insinna, si tratta di una questione di auditel e di come recuperare qualche punto di share. Ma ricorda anche un altro episodio, quando ancora era alla guida del programma di Rai Uno. Nel 2015 Striscia portò avanti una vera campagna mediatica contro la presunta irregolarità di alcuni aspetti di Affari tuoi e, in quella circostanza, Valerio Staffelli provò a consegnare il tapiro d’oro proprio a Insinna.

Il conduttore racconta cosa accadde: «Striscia si preoccupa degli altri, ma non di se stessa. Perché non ha mai mandato in onda la mia intervista in cui parlavo di Ezio Greggio e dei suoi guai con il fisco?». Vicenda che risale, anche questa, al 2015 e per la quale Greggio patteggiò sei mesi di reclusione (poi convertiti in 45mila euro di multa), accusato di aver evaso tasse sui 23 milioni di euro incassati da Mediaset tra il 2009 e il 2013.

INSINNA-STRISCIA: ECCO IL VIDEO MAI MANDATO IN ONDA DA CANALE 5

«Quello che ha fatto Striscia è un attacco a me. E quell’episodio è il motivo di ciò. Chiedo scusa, ma non mi devo giustificare. Lo deve fare, invece, chi fa televisione in questa maniera».

(FOTO da pagina Facebook di Flavio Insinna)