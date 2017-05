Luca Barbareschi parla degli abusi sessuali subiti da bambino | VIDEO

La partecipazione di Luca Barbareschi al Maurizio Costanzo Show è stata occasione per parlare ancora una volta degli abusi sessuali subiti da bambino. Come già noto l’attore ed ex deputato subì abusi in ambito scolastico per diversi anni. Avvennero presso un prestigioso istituto privato milanese, il Leone XIII, per opera di un suo insegnante, sacerdote. Un passaggio del racconto è stato pubblicato da Corriere Tv.

(Immagine: screenshot da video di Corriere Tv)