Rai, si è dimesso il direttore generale Antonio Campo Dall’Orto

In un incontro molto cordiale, il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha preso atto della decisione di Antonio Campo Dall’Orto di rimettere il suo mandato di direttore generale Rai. È quanto annunciato nel pomeriggio da una nota di Viale Mazzini. L’incontro tra il manager e il titolare del dicastero di via XX Settembre è durato circa un’ora e mezzo. La decisione di Campo Dall’Orto di dimettersi è arrivata dopo il voto contrario del consiglio di amministrazione Rai al suo piano per le news. Il dg ha rimesso il mandato nelle mani di Padoan. Secondo la legge, il ministro è fonte di nomina del capo azienda della tv pubblica ma non di revoca del suo mandato.

Ieri era arrivata anche la notizia delle dimissioni del consigliere di amministrazione Paolo Messa, di area cattolico-moderata.

RAI, DIMISSIONI DG ANTONIO CAMPO DALL’ORTO

Dopo la notizia delle dimissioni Usigrai e Fnsi hanno subito attaccato i vertici della tv di Stato. «Antonio Campo Dall’Orto – è la presa di posizione di Federazione nazionale della stampa e Unione sindacale giornalisti Rai - non è l’unico responsabile del fallimento di questi due anni di mandato. Pertanto dopo le sue dimissioni, dovrebbero arrivare quelle della presidente e del consiglio di amministrazione». «Auspichiamo ora che l’azionista agisca con rapidità per restituire con urgenza alla Rai Servizio Pubblico una guida autorevole, sicura e stabile in grado di assicurare presto la necessaria riforma editoriale. Ma quanto accaduto in queste settimane dimostra ancora una volta che governo e Parlamento sono chiamati a intervenire per modificare le norme sulla governance per garantire alla Rai Servizio Pubblico autonomia e indipendenza dai partiti. Senza un chiaro percorso di riforma, che parta dalla necessaria separazione dei poteri di indirizzo dai poteri di gestione, l’indecoroso spettacolo degli ultimi mesi non potrà che riproporsi».

(Foto: ANSA / GIORGIO ONORATI)