Rischiano il carcere per le canne: intervista doppia a Marco Cappato e Davide Guidi | VIDEO

Canne, è assurdo ma in Italia si rischia ancora il carcere per chi le fuma. Abbiamo intervistato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, e Davide Guidi, giovane lavoratore appena laureatosi, che ci hanno raccontato i motivi per cui potrebbero finire in prigione. Una follia italiana che speriamo possa aver presto fine, e che pubblichiamo nel giorno della Million Marijuana March. Ecco l’intervista doppia a Marco Cappato e Davide Guidi.

guarda il video:

Intervista video: Andrea Mollica

Operatrice video: Sara Cardillo

Montaggio video: Filippo Bonifazi