Gianni Morandi, su Facebook un video con ‘Saluta Andonio’

Due star dei social network si incontrano per realizzare un nuovo video. Gianni Morandi sulla propria bacheca ha pubblicato un filmato che lo ritrae in compagnia di un ragazzino calabrese di nome Marco e meglio conosciuto come ‘Saluta Andonio’, dal tormentone lanciato dopo un filmato caricato in Rete. Il giovanissimo (55mila fan su Facebook) è diventato celebre dopo un semplice video in cui, mentre si trova a borso dell’auto guidata dal papà, racconta la sua giornata e invita il genitore ad un saluto. ‘Saluta Andonio’, appunto.

GIANNI MORANDI, SU FACEBOOK VIDEO CON SALUTA ANDONIO

Il successo di condivisioni del filmato hanno spinto da quel momento il piccolo Marco a raccontare la sua vita quotidiana con altre scene nella sua città, Cosenza. La sua popolarità lo ha portato anche ad un incontro con Morandi (2 milioni 840mila fan su Facebook). «26 maggio. Saluta Andonio mi fa volare!», è il messaggio del cantante che accompagna il video. «Senti Marco, sono quattro anni che Antonio, tuo padre, non ti saluta, perché?» chiede Morandi. «È sempre nervoso», la risposta del ragazzino. Che, rivolgendosi al papà, aggiunge: «Non devi essere nervoso, devi essere allegro come me». Una simpatica scenetta.

(Immagina da video di Gianni Morandi pubblicato su Facebook)