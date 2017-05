Le multe non pagate a Napoli valgono poco meno di mezzo miliardo di euro. Un numero impressionante, se si considera che tre anni fa il sindaco Luigi De Magistris aveva stralciato dal bilancio 866 milioni di euro di crediti non esigibili dal comune partenopeo: all’interno di questa somma c’erano anche molte contravvenzioni stradali. In poco tempo però la mancanza di pagamento delle multe è stata così diffusa a Napoli da creare un nuovo, rilevante, buco di bilancio. Come rimarca Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, Napoli è collocata al 95esimo posto tra le città italiane per la capacità di riscossione sulle entrate extra-tributarie (multe e tariffe accertate), con una percentuale del 36%. Un dato di due anni fa, che sembra peggiorato per quanto riguarda le multe stradali. La cifra di 479 milioni di mancate contravvenzioni saldate è spiegabile con l’ultimo dato del 2016. Su un totale di quasi 80 milioni di infrazioni comminate, sono stati incassati poco più di 15. Un rapporto di uno a cinque che evidenzia l’incapacità della Pubblica amministrazione di riscuotere le multe fatte dalla polizia locale. Un dato scoraggiante, in linea con una tendenza già evidenziata dall’Economia del Corriere della Sera, come ricorda Stella.

Avete presente i numeri pubblicati qualche settimana fa dall’inserto «L’Economia» del Corriere? Dicevano, sulla base di Elaborazione ImpresaLavoro su dati Istat e Siope, che a Milano si pagano mediamente 138 euro di multe a residente l’anno, a Firenze 109, a Parma 107, a Bologna 103, a Rimini 72, a Brescia 71, a Roma 60 e giù giù a scendere verso le città del Sud «con Bari e Napoli che hanno multe pro capite rispettivamente di 32 e 31 euro». Quasi un quinto rispetto al capoluogo lombardo. In fondo al ranking, «Potenza e Latina con meno di nove euro a testa».

Foto copertina: ANSA / CIRO FUSCO