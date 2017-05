Al Cara di Mineo è allarme stupri. ultima violenza, su una migrante, è avvenuta due giorni fa. E ora le donne all’interno della struttura temono per la loro incolumità, senza un controllo serio e una gestione normale di ordine pubblico.

Ne parla oggi La Stampa:

Lui entra nella stanza di lei sfondando la porta, poi la picchia, la spoglia e si getta su di lei per abusarne sessualmente.

La violenza è interrotta da un migrante che vive nella stessa palazzina. Sarebbe una scena di «ordinario stupro» nel Centro accoglienza richiedenti asilo di Mineo quello che si è verificato due giorni fa nella struttura secondo il procuratore

di Caltagirone Giuseppe Verzera. Che ribadisce l’allarme: «È ingestibile, ed è un enorme problema di ordine pubblico». E va oltre: «Sono numerosi i casi di violenze sessuali registrate nel centro, e non tutti sono denunciati, per paura». Il magistrato è certo che nel centro, che in questi giorni ospita 3.000-3.500 persone, ci sono «molte donne che vivono con la paura di essere stuprate».