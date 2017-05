Lorenzo Bonucci, uno dei due figli del difensore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci, ha ritrovato il sorriso grazie al Gallo Belotti. Suo papà ha infatti condiviso sui social media la sua foto, con un sorriso che esprimeva grande gioia, mentre è in braccio all’attaccante del Torino. Una felicità ritrovata dopo l’espressione triste osservata domenica scorsa allo Juventus Stadium. Il piccolo Lorenzo era stato costretto a indossare la maglia della Juventus dal padre durante la cerimonia di premiazione per la vittoria dello scudetto. Il figlio di Bonucci tifa per il Torino, e aver portato le strisce bianconere invece che la sua amata maglia granata non era piaciuto al bambino. Una serata trascorsa con Andrea Belotti ha però riportato il sorriso sul volto del piccolo, come ha rimarcato con ironia il padre.

Stasera si che mi sono divertito, non come alla festa scudetto!