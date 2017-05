Rosaria Seracusa risponde alle offese di Flavio Insinna a Striscia la Notizia

Rosaria Maria Seracusa, la concorrente della Val d’Aosta pesantemente offesa da Flavio Insinna in un fuorionda della trasmissione Affari Tuoi trasmesso da Striscia la Notizia , ha risposto al conduttore. La signora valdostana, residente a Quart, è intervenuta a Striscia la Notizia: Valerio Staffelli le ha consegnato il Tapiro d’oro, in solidarietà per le offese ricevute da Insinna. Rosaria Maria Seracusa, visitata nella sua abitazione dall’inviato della trasmissione di Canale 5, ha rimarcato la sua delusione e il suo sconcerto per le parole molto pesanti del conduttore nei suoi confronti, dicendo che non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere. La concorrente di Affari Tuoi ha spiegato di non aver mai visto simili comportamenti da parte di Insinna con le persone che partecipavano al gioco di Rai Uno, anche se aveva notato alcuni suoi scoppi d’ira con gli autori o i tecnici di Affari Tuoi. «Non ha mai usato questi toni con i concorrenti, anche se con gli autori spesso aveva degli alterchi e dei battibecchi, ma solitamente non davanti a noi», sottolineando di non esser rimasta stupita dai fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia relativi agli scontri con il personale del programma TV di Rai Uno. Valerio Staffelli ha poi scherzosamente criticato Insinna, evidenziando come la signora Siracusa non sia affatto una brutta donna, e rimarcando come non sia così bassa.

STRISCIA LA NOTIZIA INTERVISTA ROSARIA SIRACUSA, LA CONCORRENTE OFFESA DA FLAVIO INSINNA

Il marito della donna valdostana è intervenuto spiegando come i gusti siano gusti, e sottolineando il suo sentimento di delusione per la vicenda. «Divideremo il Tapiro a metà», ha detto il marito di Rosaria Maria Seracusa. La donna ha poi rimarcato a Staffelli l’ipocrisia di Insinna, che con lei era sempre stato molto gentile, e ha confessato di non aver capito come mai non le abbia suggerito di comportarsi in modo diverso davanti alla telecamere.

«Se gli davano fastidio poteva anche dirlo, si sa che la trasmissione non è in diretta ed avrebbe potuto anche dirmi “cambia”, “girati”, “sistemati”. Non c’era bisogno di sicuramente arrivare a tanto, di offendere così, sono state offese pesanti», ha evidenziato a Staffelli.