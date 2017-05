Donald Trump ha spinto in modo evidente il primo ministro del Montenegro Dusko Markovic per rimanere in prima fila davanti ai fotografi. Come si vede nel video pubblicato sul canale YouTube della principale agenzia di stampa al mondo, l’americana Associated Press, il presidente Usa ha trattenuto con un braccio il premier del Montenegro, per poi passargli davanti e prepararsi alla photo opportunity con i capi di stato e di governo dei Paesi Nato. Il gesto, ruvido e assolutamente inconsueto tra cariche istituzionali al massimo livello, è stato accolto con un sorriso da Markovic, che ha lasciato spazio a The Donald senza alcun problema dopo che si è accorto chi fosse l’autore della spinta. Il gesto molto particolare di Trump è stato registrato dalla telecamere e dai fotografi di tutto il mondo, che si trovavano a Bruxelles per il vertice dei capi di stato e di governo della Nato, nel nuovo quartier generale dell’Alleanza atlantica. Una riunione caratterizzata politicamente dal presidente americano, che ha criticato in modo esplicito gli altri Paesi membri per le insufficienti spesi militari, e non ha garantito sul rispetto dell’articolo 5 del Trattato dell’Alleanza atlantica, che prevede una clausola di mutua difesa in caso di attacco di una Nazione.

TRUMP SPINGE IL PREMIER DEL MONTENEGRO MARKOVIC AL VERTICE NATO

Posizioni che hanno creato un evidente disagio tra i capi di stato e di governo degli Stati membri della Nato, anche se il segretario generale Stoltenberg ha evidenziato nel comunicato sul vertice come tutti abbiano concordato sull’esigenza di aumentare la loro partecipazione alle spese dell’Alleanza militare che lega gli Usa all’Europa dalla fine della seconda guerra mondiale. La Nato ha inoltre concordato su un maggior supporto, sopratutto dal punto di vista aereo, alle iniziative militari condotte contro i terroristi jihadisti in Siria e Iraq.

Foto copertina: screenshot di Youtube