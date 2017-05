Grecia, pacco bomba ad Atene: ferito l’ex premier Papademos

Un ordigno esplosivo nascosto in una busta è scoppiato all’interno dell’auto dell’ex capo della banca centrale greca ed ex premier Lucas Papademos, ad Atene. Lo scoppio è avvenuto alle 18:45 locali all’incrocio tra le vie 3 settembre e Marni. Sulla stessa auto sembra che stessero viaggiando due funzionari della banca di Grecia ma non si conoscono le loro condizioni. Ferito anche l’autista.

Papademos, 69 anni, è stato colpito alle gambe e all’addome ma non è in pericolo di vita, hanno detto fonti ufficiali, ed è stato trasportato con il suo autista all’Evangelismos Hospital. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e la polizia che hanno isolato la zona.

(in copertina ANSA/ORESTIS PANAGIOTOU)