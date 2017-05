Manchester e l’emozionante coro di Don’t Look Back in Anger | VIDEO

Gli Oasis fanno commuovere. Noel e Liam Gallagher sono originari della città inglese colpita dall’attentato. E così, al posto della classica “Imagine” dei Beatles la popolazione ha preferito cantare Don’t Look Back in Anger: in un video destinato a diventare virale.

guarda il video:

MANCHESTER: DON’T LOOK BACK IN ANGER, IL CORO VIRALE SUL WEB

A St. Ann’s Square, dove la gente ricorda le vittime dell’attentato con fiori e biglietti dopo il minuto di silenzio, una donna ha iniziato a cantare. Una canzone spontanea a cui si è unita il resto della folla.