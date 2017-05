Che fine ha fatto Daniele Capezzone? Prima sempre in tv, ora accarezza il suo gatto Giuditta

Funambolo della politica, protagonista del salto mortale dal Partito Radicale a Forza Italia, onnipresente nei talk show televisivi. Tre caratteristiche di Daniele Capezzone, politico italiano classe 1972, che da qualche tempo a questa parte sembra scomparso dai radar dell’informazione main stream. Sembra, appunto, perché in realtà è molto attivo sui social network.

DANIELE CAPEZZONE E IL GATTO GIUDITTA

Attivo sì, ma con un seguito un po’ deludente. Capezzone ha «solo» 4.700 like di pagina e allora sta cercando qualcosa per rivitalizzare il suo profilo. Ultimamente, sembra aver imboccato la strada della passione per i gatti. La sua Giuditta, un bel felino grigio dal pelo folto e curato, compare dappertutto: fotografie, gallery, newsletter (a proposito, si chiama Giuditta’s Files). Capezzone le chiede pareri di macroeconomia, la invita ad esprimersi sul nuovo partito ambientalista di Michela Brambilla («Basta cazzate, please! Siamo cani e gatti, non polli», cit.) e sulla possibile legge elettorale, studia insieme a lei.

Così, tra un articolo e un’intervista su testate come Italia Oggi e il Giornale della Liguria, si bea della sua compagnia, produce meme di dubbio gusto e trascorre i fine settimana. Il saturday, o meglio, il «caturday» come ricorda in questo post:



Dall’attivismo social di Capezzone Giuditta sembra essere anche un po’ annoiata. Trascorre gran parte della giornata sdraiata tra gli scaffali del politico che ha aderito al movimento Conservatori e Riformisti di Raffaele Fitto. Ricorda a tutti che la sua newsletter è gratuita, mentre assistere a una conferenza di Barack Obama costa 850 euro. Paragoni scomodi.

Del resto, è Giuditta la vera social star tra i due. Basta fare un rapido confronto tra i post e capire che, mentre gli interventi politici di Capezzone raccolgono poche interazioni, le foto feline fanno impennare la curva dei like e delle condivisioni. Attendiamo a breve, quindi, una sua discesa in campo. Si annunciano epici scontri nelle tribune televisive con Dudù.

(FOTO da Facebook Daniele Capezzone)