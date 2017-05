Il primo teaser del film dei The Jackal

The Jackal, uno dei gruppi di videomaker più seguiti sui social media, ha pubblicato il teaser del loro primo film. La pellicola, annunciata come Addio Fottuti Musi Verdi, o AFMS l’acronimo che si vede alla fine del teaser, è presentato come se fosse un’opera di fantascienza, tra alieni, armi laser, e navicelle spaziali. Ecco il video pubblicato su Youtube, Facebook e Twitter, che sta già generando una grande attenzione, alla luce del grande seguito dei The Jackal. La versione su Facebook del teaser del video dei The Jackal Il film di The Jackal è stato annunciato da tempo, e sembra ormai esser pronto, come preannunciato dal teaser. Sembra però che il primo video diffuso dai The Jackal non sia un estratto della pellicola. L’ambientazione da classico blockbuster di fantascienza potrebbe essere un teaser molto diverso dal film, come sono tipicamente i promo realizzati da Checco Zalone per i suoi ultimi lavori. Un modo per divertire il pubblico e far crescere un’attenzione già molto alta, visto il grande successo dei video realizzati dai The Jackal. Il gruppo, attivo da tempo, è esploso grazie alle parodie comiche di Gomorra, che hanno generato decine di milioni di visualizzazioni su YouTube come su Facebook.