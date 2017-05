L’addio del capitano Francesco Totti alla maglia della Roma

Lo annuncia in inglese, sul suo profilo Facebook. «Roma-Genoa, domenica 28 maggio 2017, l’ultima volta che indosserò la maglia». Francesco Totti dice così addio alla sua carriera di giocatore di calcio romanista. Il numero 10, il papà della AS Roma, il capitano di sempre, potrebbe passare ora alla dirigenza.

«Da lunedì sono pronto a ripartire. Sono pronto per una nuova sfida. E’ impossibile esprimere in poche parole tutto quello che questi colori hanno rappresentato, rappresentano e rappresenteranno per me. Sempre». La prossima domenica sarà la sua ultima partita. L’ultima di un campione eterno. Sotto c’è chi gli dice di non fermarsi, altri invece non sopporterebbero un’altra maglia sul loro numero 10.

Come già ipotizzato negli ambienti giallorossi data l’età il calciatore dovrebbe entrare per il prossimo anno nella dirigenza capitolina. Ma la conferma ufficiale ancora non c’è.