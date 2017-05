Game of Thrones 7 e il possibile spoiler nel trailer | VIDEO

C’è qualcosa che ha scatenato i fan di Game of Thrones 7, una scena in particolare, lanciata nel trailer uscito ieri sui canali HBO. Daenerys è in piedi davanti al tavolo strategico di Roccia del Drago, in quella che appare la battaglia di Westeros.

guarda il video:

Su Reddit l’utente AccidentalGamer ha cercato di analizzare le varie posizioni degli eserciti per individuare le intenzioni di Daenerys.

Sulla base della discussione su Reddit – e alcune osservazioni apparse su Mashable – qui ci sono alcune possibili conclusioni.

++++ ATTENZIONE POSSIBILI SPOILER ++++

1 – Dorne potrebbe essere uno dei primi obiettivi di Daenerys. I dorniani sono vecchi alleati dei Targaryen dopo tutto e non sono amici dei Lannister. Questo potrebbe significare anche una alleanza possibile.

2 – Sul tavolo si vedono degli eserciti caduti. Chi sono? Come zona sembra all’incirca intorno ad Alto Giardino / Isole Shield. Specialmente se Greyjoy finisce per allearsi con Cersei questa sembra una ipotesi plausibile.

3 – Infine c’è una nave (della Madre dei draghi?) dai Lannister, ad Approdo del Re. Potrebbe esser l’obiettivo finale di Daenerys.