Laura Biagiotti in fin di vita: avviato iter per accertare morte cerebrale

Un attacco cardiaco l’ha colpita intorno alle 21.30 di ieri sera, nella sua casa vicino Roma. La popolare stilista Laura Biagiotti è ricoverata in gravissime condizioni presso l’ospedale Sant’Andrea della capitale. In una nota diffusa dalla struttura, si legge che è stato avviato l’iter per accertare la morte celebrale della paziente.

I vari tentativi di rianimazione, effettuati sin dai momenti successivi all’arresto cardiaco e continuati anche in pronto soccorso, hanno portato alla ripresa dell’attività del cuore. Ma i danni al cervello sono risultati irreparabili: «Il quadro clinico e gli accertamenti effettuati – si legge nella nota – attestano un grave danno cerebrale di tipo anossico».

LA CARRIERA DI LAURA BIAGIOTTI

La stilista, nata nel 1943, è stata una delle firme più importanti della moda italiana. Dal 1972, dopo aver fondato la sua casa di moda, ha sempre attirato l’attenzione del mercato nazionale e internazionale. Nel 1988 è stata la prima stilista italiana a organizzare una sfilata in Cina, aprendo la «via della seta» nelle relazioni commerciali, in termini di abbigliamento, tra i due Paesi. Nel suo curriculum c’è anche la storica sfilata del 1995 al Cremlino a Mosca, nella vecchia sede del Partito Comunista. Nel 2007 aveva ricevuto al Festival del cinema di Venezia uno speciale Leone d’oro per la moda.

(FOTO: ANSA Photo/Giuseppe Aresu)