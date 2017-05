Nina Moric ha annunciato che sarà la capolista di CasaPound alle prossime elezioni nazionali. La svolta politica evidenziata sui suoi profili Facebook, Instagram e Twitter troverà così una definitiva realizzazione. La modella croata ha spiegato al settimanale Oggi come la sua attività da influencer politica sui social media sia diventata un lavoro, e come la candidatura alle elezioni sia un passo coerente con il suo impegno da tempo vicino all’estrema destra nazionalista. Nina Moric ha già scelto il suo slogan per la corsa di CasaPound: L’Italia agli italiani. Un messaggio che potrebbe suscitare qualche ironia, considerando che la modella è nata in Croazia, e ha acquisito la nazionalità italiana nel 2005. Moric ha rimarcato nel colloquio con Oggi di non esser stata esclusa dalla TV, ma di averla abbandonata su sua decisione.

Nessuno mi ha fatto fuori dalla tv. Ho scelto io di allontanarmi. Certo, ogni tanto faccio ancora qualcosa nella moda, ma ritengo più importante, in questo momento, impegnarmi per il mio Paese. Sono cittadina italiana dal 2005

Nina Moric precisa inoltre di non esser una fascista. Secondo la modella croata infatti non ha più senso parlare di fascismo nel 2017 in Italia, rimarcando di non condividere questa visione politica.

NINA MORIC SI CANDIDA CON CASAPOUND ALLE ELEZIONI POLITICHE

Non ha più senso, nel 2017, parlare di fascismo in Italia e aggiungo che io non mi ritengo una fascista… Ho le mie idee e quando voglio le scrivo in piena liberà. Certo, ogni tanto chiedo consiglio a mio figlio e al mio fidanzato. Ma, comunque, è tutta farina del mio sacco

Un’affermazione che stride col suo impegno per CasaPound, visto che il leader e fondatore del movimento Gianluca Iannone ha sempre rivendicato una continuità col pensiero nazionalista che ispirò Mussolini, tanto da definire una volta la sua forza politica come fascisti del terzo millennio. CasaPound ha comunque precisato di non considerarsi un movimento che fa apologia del fascismo, distanziandosi dalle forze più radicali dell’estrema destra.