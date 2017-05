Per i sondaggi il M5S rischia una batosta a Genova, con una piuttosto clamorosa esclusione al primo turno nella città di Beppe Grillo. La mancata conquista del ballottaggio rappresenterebbe per i 5 Stelle un passo indietro deludente rispetto alle comunali del 2012, quando il candidato sindaco del M5S Paolo Putti era arrivato a sfidare Marco Doria per la guida del capoluogo ligure. Il sindaco uscente, Doria, non si ripresenta più, ma i 5 Stelle, arrivati primi a Genova alle elezioni politiche del 2013 e alle regionali del 2015, non sembrano competitivi a causa delle loro divisioni. Oggi il Corriere della Sera e Repubblica pubblicano due sondaggi sulle comunali di Genova, concordi solo in un punto: al ballottaggio il M5S sarà quasi sicuramente fuori. Ipsos di Nando Pagnoncelli rileva il candidato pentastellato Luca Pirondini a cinque punti circa dai candidati di centrosinistra e centrodestra, Gianni Crivello e Marco Bucci. Gli altri candidati sono stimati attorno al 7%: tra questi ci sono le liste di due ex 5 Stelle come Marika Cassimatis e Paolo Putti.

SONDAGGI M5S GENOVA, TUTTI I DATI DI ISPOS E DEMOS

Ipsos non fornisce i dati di queste formazioni ma è probabile pensare che senza la loro fuoriuscita, o cacciata, dal M5S Luca Pirondini, il candidato imposto da Grillo dopo la sconfitta alle comunarie sul blog, avrebbe potuto avere maggiori chance. Una sensazione che si rafforza osservando il sondaggio condotto da Demos & Pi per Repubblica. L’istituto di Ilvo Diamanti rileva Gianni Crivello come sicuro partecipante al ballottaggio, mentre Pirondini è escluso anche se vicino al candidato del centrodestra Marco Bucci. I due sono stimati intorno al 25%. Molto diversi invece i risultati per il ballottaggio.

Secondo Ipsos Pirondini avrebbe una minima chance solo in una sfida contro Crivello, dove prevarrebbe di pochissimo, mentre sarebbe battuto nettamente dall’esponente del centrodestra Bucci, che vincerebbe anche nella sfida contro il candidato del centrosinistra. Per Demos invece Crivello appare come il grande favorito: sicuro di entrare al ballottaggio, e nettamente in vantaggio nella sfida contro Bucci. Contro Pirondini invece il candidato del centrosinistra perderebbe, seppur di poco.