Flavio Insinna è stato di nuovo oggetto di un duro attacco di Striscia la Notizia. Dopo gli audio di offese ai concorrenti rivelati nella puntata del 23 maggio, ieri sera dieci minuti della trasmissione condotta da Ficarra e Picone sono stati condotti contro l’artista e conduttore di Rai Uno. Nel corso di questa fase della puntata di Striscia la Notizia Flavio Insinna è stato prima criticato per esser diventato l’idolo delle forze di sinistra con il suo intervento a Cartabianca di Bianca Berlinguer, definito molto ipocrita vista la sua mancanza di rispetto mostrata ne confronti di così tante persone. Flavio Insinna è stato accusato di esser un mentitore seriale anche per la sua conduzione del programma. Dalla puntata di Cartabianca Striscia la Notizia taglia una clip in cui il conduttore rimarca di non aver mai cercato di fare TV del dolore, con lacrime dei concorrenti in studio. Il programma di Canale 5 mostra però come in numerose puntate di Affari Tuoi i partecipanti scoppiassero a piangere, riproponendo un’intervista a Teo Mammucari in cui il conduttore rimarcava come questa fosse una strategia esplicita per far crescere gli ascolti. Striscia enfatizza come per Insinna i conduttori siano merce, visto che sono le sue parole, e cita un passo di un suo libro in cui il conduttore ammette di mentire in modo costante per svolgere il suo lavoro.

FLAVIO INSINNA, STRISCIA LA NOTIZIA PUBBLICA NUOVI INSULTI

Durante i 10 minuti dedicati allo storico conduttore di Affari Tuoi sono poi riproposti nuovi audio delle offese rivolte ai concorrenti, oppure imprecazioni volgari effettuate in studio, in contrasto con le affermazioni di Insinna a Carta Bianca dove era rimarcato il suo desiderio di vivere in un’Italia gentile. Ecco una gallery delle nuove volgarità dette da Insinna.

Striscia La Notizia attacca poi il direttore di Rai Uno Andrea Fabiano per il tweet in cui ha espresso solidarietà totale, umana e professionale, a Flavio Insinna riproponendo gli insulti detti da Flavio Insinna contro la concorrente della Val d’Aosta definita una nana di merxx incapace di parlare.