Il prete fa il saluto romano alla commemorazione del camerata | VIDEO

Don Orlando Amendola, cappellano del Campo X del cimitero Maggiore di Milano, dove sono sepolti i caduti della Repubblica Sociale Italiana, fa parlare di sé per il suo sostegno all’estrema destra. L’ultima esibizione politica del prete c’è stata sabato scorso, in occasione della commemorazione di Salvatore Umberto Vivirito, un ex militante neofascista di Avanguardia Nazionale, morto il 21 maggio di 40 anni fa per la ferita di un colpo di arma da fuoco rimediata nel corso di una rapina. Il sacerdote nel corso della sua orazione ha ricordato il camerata descrivendolo come «eroe della solidarietà» e parlando di «coraggio di combattente».

IL PRETE FA IL SALUTO ROMANO, VIDEO

La commemorazione davanti ad un piccolo gruppo di persone si è poi conclusa con il rito fascista del ‘presente’, al quale ha partecipato anche don Orlando Amendola. Anche lui con il saluto romano, che è vietato della legge italiana. Della commemorazione parla oggi Repubblica con un articolo a firma di Paolo Berizzi. Le immagini dell’orazione e del gesto del prete sono finite su YouTube.

(Immagine da YouTube / canale ugo maria tassinari)