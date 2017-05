Spider Man Homecoming | Il nuovo trailer italiano | VIDEO

Tom Holland, Robert Downey Jr. e Michael Keaton protagonisti del nuovo trailer italiano di Spider – Man : Homecoming, al cinema dal 6 luglio distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Diretto da Jon Watts, fanno parte del cast di Spider-Man : Homecoming anche Zendaya, Jon Favreau, Donald Glover, Tyne Daly e Marisa Tomei.

guarda il video:

(immagini per gentile concessione di Sony Pictures – Warner Bros. Entertainment Italia)

SPIDER MAN HOMECOMING: TRAMA

Il giovane Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), reduce da un clamoroso debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua ritrovata identità da super-eroe in Spider-Man: Homecoming. Entusiasta della sua esperienza con gli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con la zia May (Marisa Tomei), sotto l’occhio vigile del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Peter cerca di tornare alla sua routine quotidiana – distratto dal pensiero di dover dimostrare di valere di più dell’amichevole Spider-Man di quartiere – ma quando appare l’Avvoltoio (Michael Keaton), tutto ciò a cui Peter tiene maggiormente viene minacciato.