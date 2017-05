Cramberries: Dolores sta male. Cancellate date del tour

Cramberries Dolores non sta bene e per questo motivo è stato cancellato – per ora – il concerto della nota band previsto al teatro Arcimboldi di Milano per il prossimo 12 giugno.

«Dolores O’Riordan dovrà interrompere le attività per le prossime 4 settimane, per motivi di salute», si legge sulla pagina Facebook della band. Tutte le date – tra cui quella italiana – in calendario fino al 16 giugno saranno annullate. «Stiamo lavorando per cercare di riprogrammare i concerti, sarà nostra premura informare il pubblico di aggiornamenti in tempo reale. Posteremo il prima possibile i dettagli per ottenere il rimborso dei biglietti. Siamo molto spiacenti per qualsiasi disguido e delusione questo possa provocare nei fan: è stata una decisione presa a malincuore ma la salute di Dolores è più importante».

Confermate per ora le altre date del tour estivo della band. Già lo scorso settembre O’Riordan con i “D.A.R.K.” ha dovuto annullare alcune date a causa di problemi alla schiena.

(in copertina foto Facebook Cramberries)