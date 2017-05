Sergio Zanotti è ricomparso in un video pubblicato su Youtube. L’imprenditore bresciano di 56 anni, scomparso dall’Italia ormai tredici mesi fa, parla in un filmato che dura una dozzina di secondi. Zanotti è vestito con una maglietta azzurra, ha una barba lunga, dice la data del giorno in cui il video sarebbe stato ripreso, il primo maggio, le sue generalità, e poi rimarca che il filmato è il secondo richiamo che gli viene lasciato fare. Dopo queste parole il video si interrompe. Su Youtube è stato caricato da un utente chiamato Abu Jihad, un nome evidentemente falso che però indica un legame con i gruppi terroristici. Secondo le informazioni raccolte in questi mesi su di lui Sergio Zanotti sarebbe stato preso in ostaggio da milizie siriane legate ad al-Qaida. Le ultime notizie su di lui localizzavano l’imprenditore bresciano in Turchia nell’aprile del 2016. Da allora è scomparso.

SERGIO ZANOTTI VIDEO DELL’OSTAGGIO ITALIANO IN SIRIA

Nel novembre del 2016 su un sito russo era comparso il suo primo video, in cui era dichiarava di esser stato preso in ostaggio da sette mesi e chiedeva per la prima volta l’intervento del Governo italiano per esser liberato ed evitare di esser ucciso dalle milizie che l’avevano preso in ostaggio. La Procura di Roma ha acquisito il video apparso questa mattina su Youtube in cui compare Sergio Zanotti, il filmato viene giudicato credibile dalle autorità.