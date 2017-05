Anche in Italia Melania rifiuta la mano del presidente Trump | VIDEO

Dopo Tel Aviv, anche Roma. Il primo tour della famiglia presidenziale non è davvero iniziato sotto i migliori auspici. La moglie di Donald Trump, Melania, ha rifiutato la mano del marito per la seconda volta consecutiva. L’Air Force One era appena atterrato a Fiumicino, i due si affacciano dall’aereo per i saluti di rito e il presidente cerca di prendere la mano della moglie.

Ma ancora una volta viene respinto. Con una mossa tattica, Melania Trump allontana la propria mano e la porta ai capelli, aggiustando la sua acconciatura. Il presidente, quasi rassegnato, opta allora per una più «neutra» carezza alla schiena.

Il soggiorno romano del presidente Trump, insomma, è già iniziato, ma sorrisi e manifestazioni d’affetto non sembrano proprio far parte del protocollo. Ben altra storia, invece, nella coppia formata da Ivanka, la figlia del presidente, e suo marito: loro, mano nella mano, si potranno godere le bellezze della città eterna per qualche ora in più rispetto a Trump e alla First Lady che partiranno alla volta di Bruxelles.

