Olivia Campbell è morta giovanissima nell’attentato di Manchester. La madre Charlotte Campbell ha confermato la tragica notizia scrivendo un post su Facebook diventato virale. Ecco il messaggio della mamma alla piccola Olivia Campbell.

RIP my darling precious gorgeous girl Olivia Campbell taken far far to soon go sing with the angels and keep smiling mummy loves you so much. Riposa in pace mia piccola bellissima Olivia Campbell portata via troppo presto, vai a cantare con gli angeli e continua a sorridere, la mamma ti ama così tanto

Il messaggio dedicato da Charlotte a Olivia Campbell ha confermato la scomparsa della ragazza, registrata come la dispersa numero tredici dell’attentato di Manchester. L’ultimo contatto tra la madre e la figlia era avvenuto lunedì sera, e i genitori della adolescente, di soli 15 anni, pensavano che Olivia Campbell fosse riuscita a evitare l’esplosione. La giovanissima fan di Ariana Grande era andata al concerto della Manchester Arena insieme a un suo amico, Adam, per festeggiare il compleanno del ragazzo. Olivia Campbell era una grande appassionata di musica, le piaceva cantare e aveva chiamato per l’ultima volta sua madre dicendole che non vedeva l’ora di sentire Ariana Grande prima che l’artista americana iniziasse il concerto.

OLIVIA CAMPBELL SALUTATA DALLA MADRE SU FACEBOOK DOPO L’ATTENTATO DI MANCHESTER

Per lei, ha spiegato l’uomo che ha sposato in seconde nozze sua madre Charlotte a CNN, era un sogno diventato realtà, come esclamato con gioia alla mamma durante l’ultima telefonata. Le foto di Olivia Campbell sono state diffuse sui social media dalla famiglia dopo la notizia dell’attentato. La madre ha provato più volte a chiamarla dopo aver appreso la notizia, e ha pubblicato immagini di sua figlia su Facebook e Twitter per ottenere informazioni su di lei. Su Facebook ha dato conferma della sua moglie, in un post struggente che è stato condiviso da decine di migliaia di persone.

Foto copertina: profilo Facebook di Charlotte Campbell