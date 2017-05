Gino Strada: «Chi non vaccina i propri figli è un cretino» | VIDEO

Gino Strada, chirurgo, attivista e fondatore di Emergency, commenta il decreto sulle 12 vaccinazioni rese obbligatorie dal governo per l’iscrizione ai nidi e alle scuole materne. «In Africa profilassi e vaccini non esistono», ha detto a Tagadà, in onda su La7, «e qui purtroppo c’è qualche cretino che dice che le vaccinazioni non servono o che fanno male. Ritorniamo al diritto d’essere cretini. Da medico penso che un genitore che non vaccina i propri figli sia un irresponsabile totale».

