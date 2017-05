Giro d’Italia 2017, la maglia rosa Dumoulin si ferma per un attacco intestinale | VIDEO

È stato il secondo protagonista della giornata. Ha sofferto, ha stretto i denti e ha conservato la maglia rosa. La maglia rosa Tom Dumoulin è stato costretto a fermarsi a causa di un attacco intestinale. In questo video, le immagini mostrano l’olandese che scende dalla bicicletta, si sveste in tutta fretta e si precipita in un fossato a bordo della strada per liberarsi.

GUARDA IL VIDEO DELL’ATTACCO INTESTINALE DUMOULIN

Ovvio che, dopo l’attacco, abbia impiegato diverso tempo per riprendersi. Ma alla fine è riuscito a conservare il simbolo del primato, arrivando al traguardo con 2’20″ di ritardo da Vincenzo Nibali, vincitore di giornata.