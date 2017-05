Gina abbracciava Ariana Grande: una foto simbolo della tragedia di Manchester

Georgina Bethany Callander, morta a 18 anni, la prima vittima dell’attentato di Manchester identificata, abbraccia la popstar Ariana Grande. È la foto destinata a diventare una delle immagini simbolo della tragedia in cui ieri sera hanno perso la vita almeno 22 persone (bilancio non definitivo).

ATTENTATO MANCHESTER, UNA FOTO SIMBOLO

La ragazza si era fatta fotografare al fianco della cantante americana idolo dei teenager ad un altro concerto, due anni fa. Georgina, che tutti chiamavano ‘Gina’, era una grande fan di Ariana Grande.

Alla vigilia del concerto alla Manchester Arena sul suo profilo Twitter l’adolescente si era detta entusiasta.

Su Instagram Gina aveva pubblicato diverse foto e video di Ariana. Due anni fa anche una foto del biglietto di un concerto.

Secondo i media britannici, la teenager era rimasta gravemente ferita nell’attentato. Georgina sarebbe poi morta in ospedale con la madre al suo fianco. Sui suoi profili nei social network sono stati pubblicati decine di messaggi per ricordarla. «Riposa in pace», «Sono fortunato di averti conosciuta», scrivono gli amici.

(Foto dal profilo Instagram @georgina.bethany)