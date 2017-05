Raggi, tra Internazionali di tennis e Coppa Italia: tutto gratis per lei e famiglia

Non è passata inosservata la presenza del sindaco di Roma Virginia Raggi ai due eventi sportivi che negli ultimi giorni hanno animato la Capitale. Agli Internazionali di tennis e alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Juventus, il primo cittadino c’era, accompagnata dalla famiglia e dagli amici. Tutto gratis, secondo quanto ha scritto Giampiero Timossi su Il Giornale.

Alla finale di Coppa Italia, la Raggi è stata accompagnata dal figlio e dall’ex marito, mentre al Foro Italico, oltre alla famiglia del sindaco, c’erano anche l’assessore allo Sport Daniele Frongia e il figlio. Un totale di otto tagliandi gratuiti in pochi giorni. Ovviamente, non si tratta di una novità: le autorità, anche quelle politiche, non sono nuove a soluzioni «low cost» del genere. Ma l’effetto è un po’ strano se a chiedere un trattamento di favore è una delle esponenti più rappresentative del Movimento 5 Stelle, che ha fatto dell’«uno vale uno» il suo mantra.

RAGGI BIGLIETTI GRATIS AGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS

Agli Internazionali di tennis, dove la Raggi era già entrata nel mirino dei social network per il suo tweet alla «Dov’è Wally?», il sindaco si è accomodato in tribuna vicino ad Andrea Lo Cicero (indicato, al momento delle nomine, come papabile assessore allo Sport e poi scaricato), al presidente del Comitato olimpico del Senegal (grande sostenitore della candidatura a Roma 2024) e a Giuliano Amato.

Una posizione decisamente scomoda, tra uno dei simboli del complicato scacchiere delle nomine in giunta (l’ex rugbista Lo Cicero) e un sostenitore dell’iniziativa olimpica che la Raggi, come sindaco di Roma, ha contribuito ad affossare. Va da sé che la cosa migliore da fare, per non restare al palo senza fare nemmeno un po’ di conversazione, è stata quella di scambiare due chiacchiere con Giuliano Amato. L’emblema di ogni stagione della vecchia politica. Quella tanto osteggiata dal Movimento 5 Stelle. Ma dopo che Luigi Di Maio è intervenuto a un convegno al Centro studi americano insieme a Gianni Letta e a Maria Elena Boschi, la chiacchiera con Amato è quasi un peccatuccio veniale.

RAGGI BIGLIETTI GRATIS ALLA FINALE DI COPPA ITALIA

Splendida cornice allo Stadio Olimpico per #JuveLazio pic.twitter.com/iR3Ex2puYp — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 17 maggio 2017

Anche la presenza del sindaco e della sua famiglia all’Olimpico è passata attraverso i social network. Qui, la decisione di portarsi dietro ex marito (tifoso della Lazio) e figlio sarebbe stata dettata dall’impossibilità di sedersi vicino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il cerimoniale del Quirinale, infatti, non prevedeva questa vicinanza. E allora niente, in tribuna come un qualsiasi cittadino. O quasi.

(FOTO: account Twitter @virginiaraggi)