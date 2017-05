L’attentato di Manchester ha originato, come spesso capita, diverse bufale sui social media così come sui mezzi di informazione tradizionali, tratti in inganno come nel caso del Daily Star e del Daily Express, che hanno scritto articoli in merito all’allarme su un uomo armato davanti all’ospedale di Oldham, nosocomio collocato a pochi chilometri dalla Manchester Arena. Ecco le principali 5 bufale indicate dal sito Buzzfeed.

1. L’uomo armato all’ospedale di Oldam. Nei momenti successivi all’attentato di Manchester diversi account su Facebook hanno lanciato l’allarme sulla presenza di un uomo armato al Royal Oldham Hospital, un ospedale della area metropolitana di Manchester. Il nosocomio si trova a otto chilometri di distanza dalla Manchester Arena, e la bufala indirizzava a un attentato contro la città inglese di dimensioni imponenti, simile a quello subito da Parigi. Due importanti tabloid britannici, Daily Star e Daily Express, ne hanno scritto.

Nei momenti successivi all’attentato di Manchester diversi account su Facebook hanno lanciato l’allarme sulla presenza di un uomo armato al Royal Oldham Hospital, un ospedale della area metropolitana di Manchester. Il nosocomio si trova a otto chilometri di distanza dalla Manchester Arena, e la bufala indirizzava a un attentato contro la città inglese di dimensioni imponenti, simile a quello subito da Parigi. Due importanti tabloid britannici, Daily Star e Daily Express, ne hanno scritto.

2.La falsa vittima dell’attentato. Un account vicino al GamerGate ha diffuso un’immagine diventata virale indicando come il ragazzo ritratto in foto fosse il figlio scomparso alla Manchester Arena. Come spesso capita, i troll online prendono immagini poco conosciute – questa proveniva da un video di Youtube – per ingannare gli utenti con foto realistiche di persone in realtà inesistenti.

Le bufale sull’attentato di Manchester più diffuse