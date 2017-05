Manchester, genitori disperati lanciano appelli sul web. E in ospedale rifiutano le cure

I genitori dei ragazzi coinvolti nell’attentato di Manchester si sono rivolti ai social network nel disperato tentativo di rintracciarli. È una delle storie che accompagna il terribile attacco in cui hanno perso la vita almeno 22 giovani e giovanissimi (bilancio non definitivo). Su siti come Facebook e Twitter si sono subito diffusi appelli di madri, padri e familiari a caccia di informazioni su figli e altri parenti che si erano recati alla Manchester Arena per il concerto della popstar americana Ariana Grande, cantante idolo degli adolescenti. Per aiutarli la polizia ha istituito anche un numero di emergenza (0161 856 9400). Mentre online sulle bacheche personali spuntavano migliaia di messaggi con l’hashtag #ManchesterMissing.

ATTENTATO MANCHESTER, I GENITORI E L’APPELLO SUI SOCIAL

Tra le frasi pubblicate dai familiari per avere notizie dei loro ragazzi ci sono anche richieste di informazioni su bambini. Alcuni sono stati visti nei pressi della struttura dove è avvenuto l’attentato. I testimoni hanno descritto scene di panico quando i giovanissimi fan sono fuggiti dall’enorme sala dell’esplosione e gli adulti che li aspettavano all’esterno hanno cominciato a cercare freneticamente i figli. Le buone notizie sono arrivate in alcuni casi molto presto, a pochi minuti dall’esplosione dell’ordigno (avvenuta alle 22.35 circa locali). In altri casi però le rassicurazioni sono giunte dopo diverse ore, nel cuore della notte. Qualcuno, purtroppo, ha ricevuto notizie drammatiche.

Official contact details for those missing in Manchester. #ManchesterBombing #ManchesterMissing – pls RT pic.twitter.com/XfJsh4TeSP — JAMES INGHAM (@TheJamesIngham) 23 maggio 2017

ATTENTATO MANCHESTER, I GENITORI E IL RIFIUTO DELLE CURE

Come raccontato da un medico dell’ospedale Manchester Royal, alcuni dei genitori feriti nell’attacco, ricoverati, si rifiutano di essere curati prima di sapere il destino dei loro figli, di cui non hanno notizie dall’esplosione. A riportarlo è stato il quotidiano britannico Independent. Si tratta di una conferma indiretta che ci sono anche dispersi e che il bilancio delle vittime (22 morti nel momento in cui scriviamo) potrebbe aumentare nelle prossime ore.

#manchestermissing #Manchester #ManchesterArena the girl on the left Kelly Brewster. Please help us find her pic.twitter.com/cysmCo1uEV — Charlotte Hoyland (@CharlieAlices) 23 maggio 2017

(Immagine via Twitter)