Maria Elena Boschi e Luigi Di Maio sono stati protagonisti di un convegno organizzato dal Centro studi americani. L’evento, dal titolo Sviluppo e Innovazione. Idee, esperienze e policy per la competitività del Paese, ha attratto molta curiosità visto che è raro vedere due leader del PD e del M5S intervenire in uno stesso evento pubblico. Tra i relatori del convegno c’era anche Gianni Letta. La massiccia presenza di giornalisti ha portato Luigi Di Maio ad affermare una frase che ha visibilmente colpito Maria Elena Boschi Come si vede nel video tratto dal canale Youtube del Fatto Quotidiano, Luigi Di Maio rimarca come molte telecamere siano arrivate per la sua presenza. «Diciamo che la mia presenza qui ha contribuito a portare un po’ di telecamere oggi, diciamolo anche». La sottolineatura del successo mediatico ha lasciato sconcertata Maria Elena Boschi, che mostra un’espressione del viso particolarmente turbata. La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio corruccia la fronte e socchiude gli occhi, come a rimarcare il suo dissenso verso le affermazioni del vicepresidente della Camera dei Deputati, per poi acquisire di nuovo un’espressione normale appena Di Maio cambia discorso. In precedenza si era notata una marcata freddezza tra due dei volti più conosciuti di M5S e PD. Al momento di stringersi la mano Boschi aveva sorriso, scherzando coi giornalisti e i fotografi presenti in sala sul fatto che si incrociassero spesso alla Camera, mentre Di Maio era apparso scuro in volto, quasi infastidito nello svolgere un gesto di cortesia davanti a così tante persone.