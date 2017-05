Non passa il piano news voluto dal nuovo direttore generale della Rai Antonio Campo Dall’Orto. E la decisione del consiglio d’amministrazione del servizio pubblico apre uno scenario davvero incerto. Il programma prevedeva un riassetto dell’informazione, il varo di una nuova testata di informazione web (Rai24) con a capo Milena Gabanelli e alcuni elementi di novità dal punto di vista delle retribuzioni.

I NUMERI DELLA SFIDUCIA CAMPO DALL’ORTO

Anche il presidente della Rai Monica Maggioni ha votato no, seguita a ruota da Franco Siddi, Rita Borioni, Giancarlo Mazzuca, Arturo Diaconale. A favore del piano, paradossalmente, il consigliere di nomina renziana Guelfo Guelfi, mentre il consigliere indicato dal Movimento 5 Stelle Carlo Freccero si è astenuto, così come Marco Fortis.

È ormai crisi aperta a viale Mazzini. Campo Dall’Orto, negli ultimi mesi, è già stato sfiduciato tre volte dal consiglio di amministrazione, perdendo di fatto il suo controllo e il suo supporto. Anche se il direttore generale si guarda bene dal mollare la presa e appare invece convinto di andare avanti. C’era addirittura chi si aspettava una sorta di «piano di fine mandato», con una sorta di timeline che avrebbe portato Campo Dall’Orto a dimettersi subito dopo il G7 di Taormina.

Invece, il direttore generale ha voluto portare in cda il suo piano news, che è stato silurato su tutta la linea. A farne le spese anche la comunicazione via web – sulla quale c’era un accordo sostanzialmente unanime – e la sua futura guida, Milena Gabanelli, che ha lasciato Report al termine della scorsa stagione.

Immediate le reazioni politiche. Il primo a twittare è l’esponente del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli che ha interpretato la nuova sfiducia a Campo Dall’Orto come una svolta verso una Rai «più renziana».

Sono mesi che #Renzi lavora a una #Rai ancora più renziana. E con questa sostanziale sfiducia a Campo Dall’Orto, forse è la #SvoltaBuona. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 22 maggio 2017

Poco dopo, arriva anche il commento del presidente della Commissione di vigilanza Rai Roberto Fico, sulla stessa linea del suo collega pentastellato: «Qualsiasi cosa stia succedendo in questo momento in Rai ha un solo colpevole: Matteo Renzi e il Pd. Acquisiremo in commissione il piano news bocciato oggi dal cda».