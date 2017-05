Nicky Hayden è morto

E’ morto Nicky Hayden. Il pilota di Superbike era ricoverato da mercoledì scorso nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, in seguito ad un incidente stradale. Aveva 36 anni.

NICKY HAYDEN MORTO: LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Nicky fu travolto da un’automobile all’incrocio tra via Ca Raffaelli e via Tavoleto a Misano Adriatico. Il Corriere di Romagna di oggi riporta come la polizia municipale di Riccione abbia acquisito un filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un’abitazione collocata a pochi metri dal luogo dell’incidente. Le immagini mostrano come il pilota, in bici, non abbia rispettato lo stop con il successivo passaggio della macchina guidata da un giovanile romagnolo che l’ha travolto. La bicicletta di Hayden è stata spazzata via dall’impatto, finendo in un fosso, completamente distrutta. In un primo momento il pilota aveva ricevuto le prime cure all’ospedale Infermi di Rimini, e poi è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in elicottero. Nella sua lunga attività nel Motomondiale Hayden è riuscito a conquistare il titolo di campione del mondo nel 2006, mentre da un paio d’anni è ritornato nella Superbike.

guarda il video:

NICKY HAYDEN MORTO: UNA VITA TRA SUPERBIKE E MOTOMONDIALE

Dopo tredici anni nel motomondiale per il campionato del 2016 Hayden decise di passare al mondiale Superbike a bordo di una Honda CBR1000RR SP. Il 15 maggio 2016, sul Circuito di Sepang ottiene la sua prima vittoria nel Mondiale Superbike. E sempre nel 2016 sostituisce l’infortunato Jack Miller per il Gran Premio di Aragona in MotoGP, in sella alla Honda RC213V del team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS. Hayden ha poi sostituito Pedrosa a Phillip Island, come pilota ufficiale HRC. Nel mondiale Superbike chiude la stagione al quinto posto con 248 punti ottenuti. Nel 2017 rimane ancora nel Campionato mondiale Superbike, con lo stesso team e la stessa moto. Purtroppo ora senza il suo pilota.

(in copertina foto Gaetano Piazzolla/Pacific Press via ZUMA Wire)