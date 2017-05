Cosa è Sirt: la dieta di Pippa Middleton

La segue anche Pippa Middleton e si chiama Sirt. Si tratta di una dieta creata dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten che spopola tra i personaggi famosi. Il regime alimentare punta all’attivazione delle sirtuine (un gruppo di geni che stimola il metabolismo riducendo i grassi).

SIRT DIETA: COME FUNZIONA

La dieta è illustrata nel libro Sirt, la dieta del gene magro, uscito in libreria nel marzo 2016. Come si attivano le sirtuine? Con digiuno, esercizio fisico, ma sopratutto, spiegano i nutrizionisti, anche con i cibi Sirt. Si tratta di alimenti che imitano l’effetto “digiuno” senza però di fatto negare un pasto. Anzi. Tra questi vi sono l’olio extra vergine di oliva, le cipolle rosse, il prezzemolo, il radicchio rosso, vino rosso, la rucola, il peperoncino, il cavolo riccio, soia, fragole, capperi, cacao e caffè. Altri alimenti Sirt un po’ meno comuni sono il tofu, la curcuma, i datteri medjoul, il tè matcha e il levistico (sedano di monte). Già, nella dieta ci sono 15-20 grammi di cioccolato fondente (85 per cento cacao) al giorno. Dal lunedì al venerdì, escluso il weekend, si consuma un piatto solido e tre succhi verdi, assumendo circa 1000 calorie al per una perdita di peso settimanale di 3,2 chilogrammi. Nel fine settimana invece le calorie ammontano salgono a 1500 con il consumo di due piatti solidi.

SIRT DIETA: QUANTO PERDI E COME FUNZIONA IL MANTENIMENTO

Prima di seguirla dovete contattare il vostro medico di fiducia e rivolgervi a un nutrizionista esperto. Questo perché con la Sirt non si scherza. Si tratta di una dieta molto dura che prevede una prima fase, la più restrittiva, che dura 7 giorni: durante questa fase le calorie al giorno ammontano a mille. Si possono assumere tre succhi verdi Sirt (a base di cavolo riccio, rucola, prezzemolo, sedano, mela, limone, tè verde matcha, le ricette stanno sul libro), e un pasto solido a scelta tra quelli proposti dal libro. Dal quarto al settimo giorno le calorie giornaliere diventeranno 1.500 e la dieta quotidiana prevede due succhi verdi e due pasti solidi con alimenti Sirt. Alla fine dei sette giorni la perdita di peso, in media, è di 3,2 chili. Dopo questa dura prima fase c’è quella di mantenimento. La fase 2 dura 14 giorni ed è quella di mantenimento. In questa fase si mangiano alimenti Sirt in abbondanza, si consumano tre pasti al giorno e un succo verde Sirt.

In copertina foto screenshot Sky