Nicky Haden è stato ripreso in un video nel momento in cui è stato travolto da un’automobile all’incrocio tra via Ca Raffaelli e via Tavoleto a Misano Adriatico. Lo rileva il Corriere di Romagna di oggi, che spiega come la polizia municipale di Riccione abbia acquisito un filmato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un’abitazione collocata a pochi metri dal luogo dell’incidente di Nicky Haiden. Il video dimostrerebbe in modo evidente come il pilota non abbia rispettato lo stop, e il successivo passaggio della macchina guidata da un giovanile romagnolo che l’ha travolto. Ecco un estratto dell’articolo del Corriere di Romagna di oggi sul video che riprende l’incidente di Nicky Haiden.

Nicky Hayden non si ferma allo stop e, travolto dall’auto, vola via lontano dopo l’urto violento. Immagini forti, il film di un dramma che si consuma in un istante: due destini che s’incrociano nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. È il video choc dell’incidente che, oltre a fugare ogni dubbio residuo sulla dinamica, permetterà al consulente nominato dal pm Paolo Gengarelli di calcolare anche la velocità dell’automobile.

NICKY HAIDEN, IL VIDEO DELL’INCIDENTE

«È tutto molto chiaro, possiamo parlare in termini di certezza di mancata precedenza e velocità della vettura», così è stata definita la dinamica dell’incidente dopo la visualizzazione del video da parte del capo dei vigili locali, anche se il il filmato non è esplicitamente citato. Il segnale di stop non è segnalato in modo adeguato, visto che è nascosto da una curva, come rimarca la testata. Il video dell’incidente di Nicky Haiden rappresenta un importante momento delle indagini su questo drammatico episodio. . L’ultimo bollettino medico emesso ieri dall’ospedale di Cesena parla di un quadro clinico, per il pilota statunitense, invariato con le condizioni che restano gravissime e la prognosi che resta riservata. Nicky Haiden purtroppo non risponde agli stimoli artificiali, ed è tenuto in vita dalle macchine. Il motociclista statunitense ha riportato un grave politrauma (torso, gambe e testa) con un gravissimo danno cerebrale che al momento non può essere operato perché è troppo vasto

Foto copertina:Gaetano Piazzolla/Pacific Press via ZUMA Wire