Le bellissime parole di Michele Bravi: «L’omofobia è una bestemmia alla parola amare»| VIDEO

Ieri sera durante una delle tappe del suo nuovo tour Anime Di Carta, Michele Bravi ha parlato del ragazzo che l’ha fatto innamorare e che però adesso non fa più parte della sua vita.Michele ha anche pronunciato una bellissima frase:”L’omofobia è una bestemmia alla parola amare“.Il cantante ha aggiunto che in un mondo sano non ci dovrebbe essere bisogno di una giornata contro l’omofobia ed in questo mi trova pienamente d’accordo.