Gb, al mercatino delle pulci compra un anello per 10 sterline ma ne vale 350mila

Comprare un anello al mercatino delle pulci per 10 sterline che in realtà ne vale 350mila. È quanto accaduto ad una fortunata signora in Gran Bretagna. Il gioiello con diamante fu acquistato negli anni ’80. Presto, a luglio, verrà battuto all’asta da Sotheby’s.

ANELLO CON DIAMANTE AL MERCATINO

Secondo le stime della nota casa londinese, l’anello pagato 10 (circa 12 euro) sterline dovrebbe raggiungere la ragguardevole cifra di 350mila sterline (poco più di 400mila euro). La proprietaria, come riportato dalla Bbc online, ha sempre pensato che il diamante fosse un articolo di bigiotteria e in questi anni ha indossato l’anello tutti i giorni. In realtà la donna indossava un raro diamante da 26 carati (del 19esimo secolo) tagliato a cuscino. Secondo la casa d’aste Sotheby’s è stato proprio il vecchio stile del taglio, che lo «rende leggermente più opaco» rispetto ai tagli moderni, ad indurre la proprietaria a pensare che si trattasse semplicemente di un pezzo da bigiotteria.

