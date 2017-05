Le Iene e l’incontro tra Belen Rodriguez e la sua hater

Le Iene hanno organizzato un singolare incontro per Belen Rodriguez. La modella e showgirl, spesso insultata sui social network, ha conosciuto una delle sue più accanite hater: una ragazza che su Facebook la criticava in continuazione postando commenti estremamente volgari e offensivi. A pianificare il faccia a faccia (raccontato in un servizio andato in onda nella puntata di ieri del programma di Italiauno) è stata l’inviata Mary Sarnataro.

LE IENE E L’INCONTRO TRA BELEN E LA SUA HATER

Belen e la sua hater (che non sapeva che all’appuntamento si sarebbe trovata di fronte la modella) si sono incontrate in un bar. «Mi devi rimproverare?», ha subito chiesto la ragazza dopo un saluto. «Devo dirti un paio di cosine, ti devo chiedere per quale motivo mi scrivi ‘Schifosa’, ‘L’ha data a cani e porci’, ‘Rubauomini’, ‘facili costumi’…», è stata la risposta di Belen. La ragazza ha provato a giustificarsi: «Ma non sono l’unica che dice ste cose, lei è un personaggio famoso e deve accettare la critica». Belen ha subito replicato: «Ma ti sembra una giustificazione? Ma una cosa è la critica e una cosa sono quelle parole come ‘Tr… a pagamento’, cose che potrebbe legge anche mio figlio». E ancora: «Un conto è dire ‘Non mi piaci’ e una cosa è dire ‘Tr… schifosa’».

È cominciato un botta e risposta. Che si è però concluso nel migliore dei modi. La hater, Mary, ha chiesto scusa. Poi è arrivato l’abbraccio con la modella e una promessa: «Io, Mary, prometto davanti a Belen Rodriguez che non la insulterò più, non insulterò più nessuno. E soprattutto lei, perché ci ho dato giù pesante».

(Immagine da video di: Le Iene / Italiauno / Mediaset)