Il Vaticano rimprovera Grillo e M5S: «Nessun partito si paragoni a San Francesco»

Dopo la marcia Perugia-Assisi del Movimento 5 Stelle al grido di «Siamo i veri francescani» il Vaticano ha richiamato Beppe Grillo e il suo partito. Da monsignor Pietro Parolin è arrivato uno stop allo slogan M5S utilizzato nel corso dell’evento di sabato per promuovere il reddito di cittadinanza.

IL VATICANO GELA GRILLO E M5S: «NESSUNO PUÒ IDENTIFICARSI CON SAN FRANCESCO»

A margine di un’iniziativa per l’inaugurazione del Santuario della Spogliazione ad Assisi, il segretario di Stato Vaticano ha dichiarato: «Nessuno può pretendere di avere l’esclusiva del messaggio francescano». «Sono contento – ha proseguito – che politici si richiamino a San Francesco, ma che ci si autodefinisca veri francescani non si può dire. Io non vedo nessun partito che possa identificarsi con il messaggio di San Francesco». Anche se – ha aggiunto Parolin – «sono contento se ci sono partiti che hanno questa attenzione verso la povertà». Parolin ha poi confermato la sua posizione anche in un’intervista rilasciata ad Emanuele Buzzi per Il Corriere della Sera:

Ieri durante la marcia dei Cinque Stelle da Perugia ad Assisi Grillo ha detto: «Siamo noi i francescani di oggi». Esiste un partito che possa effettivamente identificarsi con questo modello? «Mamma mia. Qualcuno che si possa identificare con il messaggio di San Francesco? San Francesco si identificava con Cristo, lui sì che è stato la vera immagine di Cristo tanto che ha meritato di ricevere nelle sue membra le stigmate e le piaghe. Direi di no, questa è la mia fedele, umile considerazione. Non vedo nessun partito politico che possa identificarsi. Forse mai nessuno potrà dire mi identifico con San Francesco: è un modello talmente alto, non irraggiungibile ma talmente alto che sfugge sempre a qualsiasi identificazione. Ma io sono contento se ci sono partiti o persone dentro ai partiti che hanno questa attenzione verso la povertà. Questo è positivo, che ci sia attenzione e che si faccia riferimento a questa figura. Stiamo attenti a non manipolare certe cose».

Ma una presa di distanze dal motto M5S è arrivata anche da monsignor Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato, che all’Ansa sulle parole di Grillo ieri ha dichiarato: «Sono battute, l’uomo è così. I francescani prima di tutto vivono con umiltà, rispettano gli altri. Lui parla solo di cittadinanza: che c’entrano i francescani?». E inoltre: «La Chiesa è ben accorta, ha la sapienza dei secoli e non entra nelle querelle politiche. Spiace che una marcia nata per proclamare la pace e per diffondere un messaggio di concordia venga poi strumentalizzata per motivi politici interni».

(Foto: ANSA / TOMMASO CROCCHIONI)