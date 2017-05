Matrimonio Pippa Middleton, Kate sgrida il principino George | VIDEO

Una curiosa scena nelle immagini del matrimonio di Pippa Middleton è stata ripresa da alcuni siti d’informazione britannici (come il Mirror e il Daily Star): il principino George che viene sgridato dalla mamma Kate Middleton (rispettivamente nipote e sorella della sposa). A quanto pare il piccolo sarebbe stato ripreso per aver calpestato il velo della sposa. Baby George avrebbe dovuto accompagnare Pippa camminando davanti a lei insieme agli altri bambini. Le immagini dei media del Regno Unito mostrano il principino visibilmente imbronciato per il rimprovero.

MATRIMONIO PIPPA MIDDLETON, VIDEO

(Immagine: screenshot da video da Dailystar.co.uk)