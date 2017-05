La corsa degli italiani ai negozi che vendono cannabis in Svizzera

Una cannabis diversa, ma con gli stessi effetti di quella normale. È quella che viene coltivata e prodotta nel Canton Ticino, al confine tra Svizzera e Italia. Il principio attivo più noto (il Thc) è inferiore all’1%, ma viene sostituito da un altro cannabinoide (il Cbd) che in Italia è ancora considerato sostanza stupefacente, ma che al di là delle Alpi rientra nei termini della legge.

IL SEGRETO DELLA CANNABIS LIGHT

Il Corriere della Sera riporta la storia di Alessia Caverzasio, che è al momento l’unica ticinese con il permesso di vendere canapa. E pare che i suoi clienti preferiti siano proprio gli italiani che, attirati dalla possibilità di acquistare il prodotto, non ci pensano su due volte ad attraversare il confine. «In poche settimane – ha detto la Caverzasio – abbiamo già il 30 per cento di clienti italiani. Il prodotto ha meno effetti psicotropi, ma è rilassante allo stesso modo della cannabis tradizionale. E viene acquistato per essere fumato».

Il costo del prodotto si aggira intorno ai 30 euro per un pacchetto da 2,5 grammi. E assicura un ottimo margine di guadagno. La coltivazione di proprietà della Caverzasio è in una località top-secret, lontana da occhi indiscreti e inaccessibile a potenziali ladri, mentre il suo punto vendita è a Lugano. Per ora è l’unica ad avere l’autorizzazione, ma questo nuovo prodotto potrebbe garantire una sorta di ritorno dei canapai in Svizzera, mestiere che, negli anni Novanta, era molto diffuso e a cui il governo locale aveva messo un freno proprio a causa del boom di acquisti da parte degli italiani.

LA CANNABIS LIGHT IN EMILIA ROMAGNA?

Giocando sui livelli di Thc e sui limiti consentiti da parte della legge italiana, comunque, il mercato della cannabis light potrebbe approdare a breve anche nel nostro Paese. In Emilia Romagna, ad esempio, è stata presentata la marijuana con Thc inferiore allo 0,6% consentito. Ispirata proprio al prodotto svizzero, potrebbe a breve entrare in circolazione. Evitando lunghi spostamenti agli «appassionati del genere».

(FOTO: ANSA/MATTEO LEONI)